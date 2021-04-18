السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 76,629 إصابة و 901 وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية, 76,629 إصابة مؤكدة بفيروس

وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد وصلت إلى 31,382,266، فيما بلغ عدد الوفيات 563,216.

// انتهى //

21:56ت م

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واشنطن 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية, 76,629 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و 901 حالة وفاة.وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد وصلت إلى 31,382,266، فيما بلغ عدد الوفيات 563,216.// انتهى //21:56ت م0129

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