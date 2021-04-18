المرآة البرنامج المثير يعود على قناة اقرأ بالجزء الثالث

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

انتهت قنوات اقرأ الفضائية من تصوير البرنامج الشهير (المرآة) بنسخته الثالثة، الذي يقدمه الإعلامي محمد الجعبري، ويعتبر البرنامج من أهم البرامج الرمضانية التي يتابعها المشاهدون حول العالم على اقرأ.

يشغل البرامج حيزًا على مواقع التواصل الاجتماعية؛ كونه يلامس أوجاع الناس وأمورهم الحياتية، ويحللها من منظور شرعي واضح مع ضيفه الدائم معالي الدكتور محمد نوح القضاة.

وانطلق برنامج المرآة منذ بداية شهر رمضان الكريم في موسمه الثالث ليحمل قضايا عديدة تهتم بالمجتمع وتفنيده ومعالجة قضاياه وطرح مشاكله من وجهات نظر مختلفة ومتعددة الجوانب، منها الدينية والتاريخية والنفسية والمجتمعية، ويدور هذا الموسم حول مجموعة من القضايا، ومن أهمها:

“كورونا ما له وما عليه- العلاقات الأسرية- التزكية- كيف نطبق الدين تطبيقًا حقيقيًّا- تحديد النسل- المشاكل الزوجية- عن الصحابة وتنزيل مواقفهم على واقعنا- اختيار شريك الحياة- الديون المعنوية وحرب المصطلحات”.

المرآة 3 يبث على قناة اقرأ الفضائية في الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة عصرًا، ويعاد في الثالثة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما يمكن مشاهدة الحلقات كاملة قبل بثها بـ24 ساعة على موقع قنوات اقرأ تابع tabie.net، كما خصصت اقرأ حلقات حصرية في موقع تابع.



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