طلال التويجري: السعودية سبقت العالم في إجراءات مكافحة كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد أمين اللجنة المعنية بإجراءات مكافحة فيروس كورونا، الدكتور طلال التويجري، أن المملكة سبقت العالم في إجراءات مكافحة كورونا.

إجراءات مبكرة:

وأضاف التويجري، في حواره إلى برنامج “الليوان” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن المملكة دشنت أول لجنة حكومية لمتابعة الجائحة في يناير 2020 قبل أن تبدأ أغلب دول العالم إجراءاتها للمواجهة من الجائحة.

قرار شجاع:

وتابع أنه في نهاية يناير كانت المشاهد من “ووهان” مرعبة، ورغم ذلك اتخذت المملكة قرارًا شجاعًا حاسمًا بإرسال طائرة خاصة لإجلاء 10 طلاب سعوديين من مدينة بدت كأنها من خارج الكوكب.

وأضاف التويجري: أن لجنة إجراءات مكافحة كورونا عملت على: كيف نمنع الوباء من الوصول المملكة؟ وكيف نبني الخبرة ليستوعب القطاع الخاص ما قد يواجهه مثل النظام الصحي الإيطالي الذي انهار؟ وأيضًا سلامة مواطنينا السعوديين خارج المملكة.

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