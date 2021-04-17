شكرا لقرائتكم خبر عن السفير بلبنان يقيم مأدبة إفطار على شرف سفراء مجلس التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري في بيروت اليوم مأدبة إفطار بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك على شرف سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى لبنان.

حضر مأدبة الإفطار سفير دولة الكويت لدى لبنان عميد السلك الدبلوماسي العربي عبد العال القناعي وسفير دولة قطر في بيروت محمد حسن جابر الجابر وسفير سلطنة عمان بدر بن محمد بن بدر المنذري والقائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة فهد الكعبي.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان خلال المأدبة الرمضانية حرص قادة دول مجلس التعاون الخليجي على وحدة الصف والتكاتف، للحفاظ على اللحمة الخليجية التي عززتها قرارات قمة العلا، التي استضافتها المملكة مؤخرا.