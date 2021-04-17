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100 موظف للإشراف على توزيع 25 ألف وجبة إفطار في ساحات المسجد الحرام

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-18

100 موظف للإشراف على توزيع 25 ألف وجبة إفطار في ساحات المسجد الحرام

بالتكامل مع لجنة السقاية والرفادة بإمارة مكة المكرمة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

تشرف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة الساحات بالمسجد الحرام؛ على توزيع أكثر من 25 ألف وجبة إفطار صائم يوميًّا تقدمها الجهات الخيرية في ساحات المسجد الحرام طيلة موسم رمضان المبارك.

خطة تشغيلية: 

وأوضح مدير إدارة الساحات بالمسجد الحرام أحمد المقاطي، أن الإدارة قد اعتمدت خطتها التشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ، مشيرًا إلى أنه تم تجنيد نحو أكثر من 100 موظف للإشراف ومتابعة توزيع أكثر من 25 ألف وجبة إفطار في ساحات المسجد الحرام، وأن الإدارة تهدف إلى التنسيق والإشراف ومتابعة تنظيم الإطعام الخيري بالمسجد الحرام.

100 موظف للإشراف على توزيع 25 ألف وجبة إفطار في ساحات المسجد الحرام - متابعات الخليج 365

وأشار إلى أن العمل في مجال إفطار الصائمين يأتي تكامليًّا مع لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة لتنظيم الإطعام الخيري بما يتناسب مع شرف المكان والزمان، والإشراف والمتابعة على تقديم وجبات صحية وآمنة وفقًا للإجراءات الاحترازية.

تنسيق: 

وأضاف المقاطي أن عمليات تحديد مواقع إفطار الصائمين في ساحات المسجد الحرام تكون بالتنسيق مع الجهات الأمنية في التوسعة الثالثة (الساحات الشمالية)، ويراعي فيها الممرات وسعتها من حيث مرور المشاة وعربات الخدمات وذوي الاحتياجات الخاصة وفصل مواقع الرجال عن النساء وفق الضوابط العامة التي وضعتها الإدارة.

100 موظف للإشراف على توزيع 25 ألف وجبة إفطار في ساحات المسجد الحرام - متابعات الخليج 365

واختتم المقاطي تصريحه أن هذه الجهود والخدمات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، وذلك إبرازًا لدور الخدمات التي تقدمها الرئاسة، داعيًا الله- عز وجل- أن يجزي الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير خير الجزاء على جهودهما ودعمهما الدائم للحرمين الشريفين.

100 موظف للإشراف على توزيع 25 ألف وجبة إفطار في ساحات المسجد الحرام - متابعات الخليج 365
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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