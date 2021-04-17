100 موظف للإشراف على توزيع 25 ألف وجبة إفطار في ساحات المسجد الحرام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-18

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

تشرف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة الساحات بالمسجد الحرام؛ على توزيع أكثر من 25 ألف وجبة إفطار صائم يوميًّا تقدمها الجهات الخيرية في ساحات المسجد الحرام طيلة موسم رمضان المبارك.

خطة تشغيلية:

وأوضح مدير إدارة الساحات بالمسجد الحرام أحمد المقاطي، أن الإدارة قد اعتمدت خطتها التشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ، مشيرًا إلى أنه تم تجنيد نحو أكثر من 100 موظف للإشراف ومتابعة توزيع أكثر من 25 ألف وجبة إفطار في ساحات المسجد الحرام، وأن الإدارة تهدف إلى التنسيق والإشراف ومتابعة تنظيم الإطعام الخيري بالمسجد الحرام.

وأشار إلى أن العمل في مجال إفطار الصائمين يأتي تكامليًّا مع لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة لتنظيم الإطعام الخيري بما يتناسب مع شرف المكان والزمان، والإشراف والمتابعة على تقديم وجبات صحية وآمنة وفقًا للإجراءات الاحترازية.

تنسيق:

وأضاف المقاطي أن عمليات تحديد مواقع إفطار الصائمين في ساحات المسجد الحرام تكون بالتنسيق مع الجهات الأمنية في التوسعة السعودية الثالثة (الساحات الشمالية)، ويراعي فيها الممرات وسعتها من حيث مرور المشاة وعربات الخدمات وذوي الاحتياجات الخاصة وفصل مواقع الرجال عن النساء وفق الضوابط العامة التي وضعتها الإدارة.

واختتم المقاطي تصريحه أن هذه الجهود والخدمات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، وذلك إبرازًا لدور الخدمات التي تقدمها الرئاسة، داعيًا الله- عز وجل- أن يجزي الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان خير الجزاء على جهودهما ودعمهما الدائم للحرمين الشريفين.



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