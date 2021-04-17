الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-17

مستجدات كورونا والتحديثات الأمنية ونموذج العمرة الآمنة في مؤتمر الصحة غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن المتحدثين وأهم موضوعات المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا المستجد ليوم غدٍ الأحد، والمقرر إقامته عند الساعة 3:35 مساءً.

مستجدات كورونا:

ويتحدث خلال المؤتمر الدكتور محمد العبدالعالي، متحدث وزارة الصحة، عن الأوضاع العالمية وحملة “نتعاون ما نتهاون” في رمضان، بالإضافة إلى أحدث المؤشرات الوبائية، ومستجدات لقاح كورونا.

كما يرد العبدالعالي على أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا ويكشف عن أحدث الإحصائيات والخدمات الصحية.

التحديثات الأمنية:

ويتحدث كذلك المقدم طلال الشلهوب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية ليعلن عن التحديثات الأمنية وإحصائيات ضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية.

العمرة الآمنة:

أما هشام سعيد، المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، فيستعرض خلال المؤتمر نموذج العمرة الآمنة وقرار رفع الطاقة التشغيلية في شهر رمضان، والفئات المسموح لها بالحصول على تصاريح العمرة والصلوات والزيارة.



شارك الخبر