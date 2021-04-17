العواصف الترابية تعاود نشاطها على جدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-17

متابعات الخليج 365 - جدة

توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني معاودة العواصف الترابية لنشاطها على جدة، محذرًا من انعدام الرؤية.

انعدام للرؤية:

وقال كراني في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر: إنها عواصف ترابية، وليست أتربة مثارة.. عاودت العواصف التربية نشاطها على جدة خاصة شمالها.. احذروا انعدام الرؤية.

وكشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الأحد.

طقس الأحد:

وتوقع المركز أن تكون السماء غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة).

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