الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-17

الملك سلمان يتلقى اتصالًا من رئيس تونس للتهنئة بشهر رمضان

متابعات الخليج 365 - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم من فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية ، هنأه فيه بشهر رمضان المبارك.

الملك سلمان يشكر رئيس تونس:

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره لفخامته على التهنئة بهذا الشهر الفضيل، داعياً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع الصيام وصالح الأعمال وأن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير والنماء.

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