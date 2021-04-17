شكرا لقرائتكم خبر «وقفي» و«تبرع» منصتان رقميتان لتعزيز المواطنة الفاعلة والتكافل الاجتماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منصة «وقفي»

ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني لتمكين الجمعيات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق، أطلقت الهيئة العامة للأوقاف منصة «وقفي» الالكترونية، وهي منصة آمنة للتمويل الجماعي، تهدف إلى إشراك المجتمع في تمويل المشاريع الوقفية والتنموية وتحفيز المشاركة المجتمعية وتحقيق الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي، عبر منصة رقمية موثوقة تربط بين الجمعيات الأهلية والواقفين من أفراد ومؤسسات وجهات مانحة، تتيح الفرصة للمساهمة الجزئية أو الكلية في دعم المشاريع وﺗﻤويلها بشكل رقمي من خلال خيارات دفع آمنة، لتسهيل عملية المساهمة في الأوقاف وتفعيل دور الأوقاف وإسهاماتها التنموية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع إسهام القطاع غير الربحي في الناتج المحلي.

وتستقبل منصة «وقفي» المساهمات المجتمعية من خلال حزمة من المنتجات والمشروعات الوقفية والتنموية للكيانات غير الربحية، لتمكين مختلف فئات المجتمع والجهات المانحة من المساهمة في دعمها للإسهام في التنمية وتلبية الاحتياجات والأولويات التنموية.

أهداف منصة «وقفي»







تعزيز المشاركة المجتمعية بالمساهمة في دعم المنتجات الوقفية والتنموية المبتكرة.



إشراك كل فئات المجتمع في دعم المشاريع الوقفية والتنموية.



تقديم منصة آمنة تعزز من شفافية الدعم وقياس أثره.



تعزيز دور الأوقاف في التنمية والتكافل الاجتماعي.



تحقيق الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي وتلبية الاحتياجات التنموية.



تسهيل عمليات المنح للراغبين في المساهمة وفق بيئة تنظيمية محفزة.



مسارات منصة «وقفي»





المنتجات الوقفية.



مصارف الأوقاف.



البرامج والمشاريع التنموية.



البرامج الموسمية.



مصارف الزكاة.



مجالات الدعم والفئات المستهدفة





المنتجات الوقفية: الأصول الوقفية، الصناديق الاستثمارية الوقفية، الصناديق التنموية الوقفية، أوقاف الجامعات، أوقاف الجمعيات.



البرامج التنموية: المشاريع الصحية: المرضى، الأجهزة الطبية، الأدوية، العمليات الجراحية.



المشاريع الإغاثية: مساعدة الأسر المتعلقة والمحتاجة سقيا الماء، السلال الغذائية، الأجهزة والأثاث المنزلي، سداد فواتير الخدمات.



مشاريع ضيوف الرحمن: خدمات ذوي الإعاقة، التعليم، حلقات تحفيظ القرآن، الإرشاد والتوجيه، الدروس العلمية.



المشاريع التعليمية: التعليم عن بعد، التدريب والتأهيل، حلقات تحفيظ القرآن، المدارس، كفالة الطلاب، كفالة المعلمين.



الصندوق المجتمعي للتخفيف من آثار فيروس كورونا: السلال الغذائية، مساعدة العمالة الوافدة، مساعدة ذوي المهن الصغيرة والحرفيين.



الاجتماعي: الإرشاد الأسري، الصحة النفسية، المقبلون على الزواج، رعاية الأيتام، الأرامل والمطلقات.



البيئي: إعادة تدوير النفايات، التشجير، نشر الوعي البيئي، مكافحة التصحر.



الأثر المتوقع للمنصة





تفعيل دور الأوقاف في التنمية وتوجيه الدعم لمشاريع تنموية مستدامة.



تمكين أبناء وبنات الفئات المستفيدة وتطوير قدراتهم.



إيجاد منصة موثوقة وموحدة لعرض مشاريع ومبادرات الجهات غير الربحية عليها.



بث روح المنافسة بين الجهات لطرح مشاريع مبتكرة ونوعية تلامس احتياجات المجتمع وأولوياته.



تعزيز مفهوم الشراكة والتكامل بين مختلف القطاعات والجهات ذات العلاقة.



الوصول لأكبر عدد ممكن من الجهات والمناطق والمستفيدين من خلال المنصة.



قياس أثر المشاريع وعرض أثر الدعم على الفئات المستهدفة.



«وقفي» في أرقام





آخر الأرقام من منصة «وقفي» بنهاية شعبان 1442



عدد المشاريع : 75 مشروعا



عدد المساهمين : 43,256 مساهما



المساهمات المجمعة : 19,335,460 ريالا



المنصة الوطنية للتبرعات «تبرع»

سعيا لحوكمة التبرعات وضمان وصولها لمستحقيها بكل يسر وسهولة، وللإسهام في رفع تصنيف المملكة في مؤشر «العطاء العالمي»، وذلك لتحقيق كفاءة عمل القطاع غير الربحي، أطلقت المنصة الوطنية للتبرعات ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني، لتكون الحل الأسهل في إيصال المتبرع بالمحتاج في كل مناطق ومدن المملكة، من خلال عملية تبرع شفافة تحت إشراف وحوكمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتهدف المنصة إلى أن تكون نموذجا وطنيا لتعزيز المواطنة الفاعلة والتكافل الاجتماعي بالبذل والإحسان بين أفراد المجتمع.

تبرع في 3 خطوات ميسرة

تعرض منصة تبرع عددا من الفرص التبرعية المتنوعة، التي يمكن للراغبين التبرع لها بخطوات بسيطة جدا، من خلال اختيار فرصة التبرع التي يرغبون فيها، ثم تحديد مبلغ التبرع، وأخيرا الدفع باستخدام بطاقات مدى وفيزا، وماستركارد، وأبل باي، وبهذا تنتهي رحلة المتبرع وتنتقل المهمة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تقوم بالعمل على توجيه أموال التبرعات بحسب رغبة المتبرع مباشرة إلى الطرف المستفيد، وبعد انتهاء الوقت المحدد للفرص أو اكتمال الميزانية ترسل التبرعات مباشرة إلى المحتاجين وينتهي استقبال التبرعات لتلك الفرصة، كما تقدم المنصة خدماتها للجهات الراغبة بعرض فرصة تبرع في المنصة من خلال تعبئة النموذج الالكتروني المتاح على الموقع.

وفي خطوة جديدة لتسهيل عملية التبرع وقعت المنصة الوطنية للتبرعات اتفاقية شراكة لإتاحة الفرص التبرعية عبر تطبيق «جاهز».

آخر الأرقام من منصة «تبرع» بنهاية شعبان 1442

«تبرع » في أرقام





الفرص المتاحة : 111 فرصة



عدد المستفيدين : 253,650 مستفيدا



عدد المتبرعين : 276,549 متبرعا



أنواع الفرص التبرعية:





صدقة



زكاة



كفارة



مجالات



الفرص التبرعية: