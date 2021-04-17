أمطار غزيرة على عسير والجبال تكتسي البياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هطلت أمس أمطار غزيرة إلى متوسطة على عدد من محافظات ومراكز منطقة عسير،صاحبتها زخات كثيفة من البرد. واستمر هطول الأمطار الغزيرة على مدن ومحافظات بالمنطقة، شملت مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة وتنومة والنماص، ومراكز السودة وطبب وبللحمر وبيحان وبللسمر والأثب والماوين، سالت على إثرها الأودية والشعاب وارتوت بها الأرض، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد. واستوقفت الأجواء الماطرة والجبال المكسوة بالبرد أهالي المنطقة وعابري الطرق السياحية للاستمتاع بشلالاتها المنهمرة وركام البرد على جنبات الطرق.

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