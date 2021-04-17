شكرا لقرائتكم خبر لقاء استشاري للعناية بمرضى مستشفى النور التخصصي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد مستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي أمس، اللقاء الثاني للمجلس الاستشاري للمرضى وأسرهم بحضور عدد من ممثلي الجهات الرسمية والمرضى وأسرهم، وذلك من منطلق حرص المستشفى لتحسين وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين، وذلك بمقر المستشفى بالعاصمة المقدسة. وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي الدكتور وائل الميمني، أن اللقاء يهدف إلى طرح أبرز الصعوبات التي تؤثر على تقديم خدمة متميزة للمريض، ووضع خطط تسهم في تذليل كل الصعوبات التي تواجه المرضى وتصب في مصلحتهم للرقي بمستوى الخدمات المقدمة، مبينا أن جميع الخدمات الصحية تقدم للمرضى وفق أعلى معايير الاحترازات الصحية للحفاظ على سلامة الجميع، وتسهل للمرضى تلقي العلاج اللازم.



كانت هذه تفاصيل خبر لقاء استشاري للعناية بمرضى مستشفى النور التخصصي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.