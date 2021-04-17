ماذا يمنحك تخصص الخدمة الاجتماعية؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بينما يمنحك تخصص الخدمة الاجتماعية المعرفة اللازمة للعمل الاجتماعي، فإن المهارات التي تكتسبها تعد أيضا وثيقة الصلة بمجموعة من أدوار الرعاية الاجتماعية، وتلعب المهارات الإنسانية والتفكيرية دورا مهما في حياة الأخصائي الاجتماعي الناجح، ويتطلب تطوير كل مهارة طريقتها الفريدة في التعلم. «مكة» رصدت عددا من الوظائف المرتبطة مباشرة بتخصص الرياضيات والمهارات المهمة التي تحتاجها لتقديم السيرة الذاتية. خيارات العمل وظائف مرتبطة مباشرة:





عامل اجتماعي



وظائف تستفيد من تخصص:



عامل إرشاد



عامل الاستشارة



مستشار الوظيفية



عامل تنمية المجتمع



مستشار



محقق



مستشار تعليمي



مدرب الحياة



معالج باللعب



منسق الاحتياجات التربوية الخاصة (SENCO)



منسق متطوعين



معلم



ملاحظة: تذكر أن عددا من أصحاب العمل يقبلون الطلبات المقدمة من الخريجين الذين يحملون أي مادة دراسية، لذلك لا تقصر بحثك على الوظائف المدرجة هنا ملاحظة: تذكر أن عددا من أصحاب العمل يقبلون الطلبات المقدمة من الخريجين الذين يحملون أي مادة دراسية، لذلك لا تقصر بحثك على الوظائف المدرجة هنا مهارات مهمة في السيرة الذاتية تساعدك وظيفة الأخصائي الاجتماعي على تطوير المهارات في:



الاستماع الفعال



الذكاء العاطفي



التفكير النقدي



القدرة على تدوين الملاحظات التفصيلية



معرفة مراحل تطور الإنسان



شعور متطور بالتعاطف



وضع حدود مهنية استثنائية



القدرة على تسهيل التعاون بين الأفراد والجماعات



مهارات الاتصال اللفظي والكتابي



مهارات عامة وأساسية يفضلها أصحاب العمل:



مهارات التواصل



تحليل الموقف وحل المشكلات



التفاوض على الخطط والأهداف



إدارة الوقت بفاعلية



ملاحظة: المهارات أعلاه ليست هي الوحيدة بإمكان الإنسان أن يطور من نفسه دوما ويحمل مهارات أخرى مميزة ملاحظة: المهارات أعلاه ليست هي الوحيدة بإمكان الإنسان أن يطور من نفسه دوما ويحمل مهارات أخرى مميزة الإيجابيات



يسمح لك موقعك بإجراء تغييرات إيجابية في مجتمعك



ستواجه مواقف مختلفة كل يوم كعامل اجتماعي



فرصك للنمو الوظيفي عديدة في العمل الاجتماعي



اكتساب مهارات قابلة للتحويل



ستجلب لك وظيفتك مستوى هائلا من الرضا كل يوم



سيكون لديك إمكانية الوصول إلى الكثير من الوظائف في المستقبل



فرصة لإحداث فرق حقيقي



العيوب



ستواجه صعوبات مع التفاعلات الشخصية التي لديك في بعض الأحيان



يقتضي عملك دائما تقريبا التعامل مع سيناريو أسوأ الحالات



يمكن أن تواجه مواقف خطيرة تهدد حياتك كأخصائي اجتماعي



قد لا تسمح لك سلطتك بالتدخل في بعض المواقف



من المحتمل أن تحمل عبء قضايا يقلل من فعاليتك



بعض الأشخاص لا يريدون المساعدة



إرهاق وجهد نفسي



مجالات العمل:



منازل الأطفال



الرعاية الأولية



السجون



وكالات الرعاية الخاصة أو دور رعاية المسنين



المنظمات التطوعية أو الجمعيات الخيرية



ملاحظة: المجالات المذكورة ليست الوحيدة، تذكر أنه بإمكانك دوما العمل حيثما تريد ملاحظة: المجالات المذكورة ليست الوحيدة، تذكر أنه بإمكانك دوما العمل حيثما تريد المعايير:

المهارات والواجبات المذكورة هي بعض ما في المجال وليس جميعها

المحتوى مأخوذ من مواقع علمية مهتمة بالتوظيف ومواقع جامعات

جرى الرجوع إلى 8 مصادر لتنوع المحتوى

جميع المعلومات مأخوذة من نفس المصادر لضمان الوحدة

استبعاد بعض التخصصات والمجالات غير الموجودة في السعودية

أخذ التخصصات التي اتفقت عليها المراجع



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.