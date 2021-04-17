شكرا لقرائتكم خبر السعوديون يلتقون عند منصة «إحسان» لتقديم العمل الخيري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز تبرعا سخيا بمبلغ 20 مليون ريال للأعمال الخيرية وغير الربحية من خلال منصة إحسان التي تم إطلاقها أخيرا كبوابة تقنية متكاملة تسهم في حوكمة وإدارة التبرعات واستدامتها.

كما قدم ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان تبرعا سخيا بمبلغ 10 ملايين ريال للأعمال الخيرية وغير الربحية في منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري.

ويأتي هذا التبرع غير المستغرب من ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) امتدادا لدعمه غير المحدود لتطوير العمل الخيري والقطاع غير الربحي، ودعمه منصة إحسان التي كانت محل اهتمام ومتابعة حثيثة من سموه طيلة تطويرها لتقدم خدمة نوعية لهذا القطاع، وتعمل على تحقيق أهدافه المنشودة.

نهج ثابت

ورفع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله الغامدي، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين على هذا التبرع السخي الذي يؤكد اهتمام قيادة الدولة بتلمس احتياجات المواطنين، وبذل العطاء، والإنفاق في سبل الخير كنهج ثابت جبلت عليه، ونبراس يقتدى به.

كما رفع الدكتور الغامدي شكره وتقديره لولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) على ما حظيت به منصة إحسان من دعم كبير واهتمام مباشر منه، امتدادا لحرصه على دعم العمل الخيري، وتطوير القطاع غير الربحي، ورفع كفاءته وموثوقية أدائه ودعم المبادرات الإنسانية خدمة لإنسان المملكة العربية السعودية.

وأكد أن المملكة لطالما احتلت موقع الريادة العالمية في مجال العمل الخيري، لافتا إلى أن اهتمامها بهذا المجال يعود إلى عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين؛ حيث مر العمل الخيري بخطوات تطويرية كبيرة، حتى أصبحت التبرعات تصل إلى مستحقيها بسهولة ويسر وسرعة عبر منصة إحسان التي تعد خطوة إضافية تسعى من خلالها الدولة إلى تعزيز التحول الرقمي في مجال العمل الخيري وغير الربحي، وكافة المجالات الأخرى.

وكانت الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة، على منصة (إحسان) انطلقت أمس الأول والتي قامت بتطويرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بدعم من القيادة الرشيدة، وبحضور ومشاركة العلماء وكبار المسؤولين وعدد كبير من رجال الأعمال.

منصة (إحسان):







تعمل علـى اسـتثمار البيانات والذكاء الاصطناعي لتعظيم أثر المشروعات والخدمات التنمويـة واسـتدامتها.



تقديـم الحلول التقنية المتقدمة وبناء منظومة فاعلة عبر الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.



تعزيز دور المملكة العربية السعودية الريادي في الأعمال التنموية والخيرية.



تشرف على عمل منصة إحسان لجنة إشرافية تضم إلى جانب (سدايا) وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الصحة، والبنك المركزي السعودي، ووزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الحكومة الرقمية.



تعتبر منظومة رقمية محوكمة وآمنة وموثوقة وشفافة في جمع وإدارة التبرعات.



تستثمر البيانات في تحديد وتقييم درجات الاحتياج، وتوجيه التبرعات لها.



مساعدة الجهات غير الربحية المختلفة على تنمية مواردها المالية.



تسهيل عملية التبرع للباحثين عن الخير، بالتكامل مع بقية المنصات.



إطلاع المتبرعين على مختلف مجالات التبرع المتاحة داخل المملكة عبر بوابة الكترونية واحدة ميسرة وسهلة الاستخدام.



عن الحملة الوطنية للعمل الخيري: