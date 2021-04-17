شكرا لمتابعة خبر عن التشهير بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر التجاري بنشاط النجارة في الخبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التجارة، عن التشهير بمواطن ومقيم من جنسية سورية بعد صدور حُكم قضائي نهائي ضدهما لارتكابهما جريمة التستر التجاري، وثبوت تمكين المواطن للمقيم من إدارة وتشغيل ورشة نجارة بمحافظة الخُبر.

ووقَّع المتستِّر والمتستَّر عليه اتفاقية شراكة، تمنح المتستَّر عليه 30 % من شراكة المنشأة بمبلغ قدره 70،500 ريال.

وعرضت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام، والمتضمن تغريم المخالفَيْن 100 ألف ريال، وإغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستِّر من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستَّر عليه عن السعودية، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفَين.