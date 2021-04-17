شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يطرح السؤال الخامس في "مسابقة أبو ناصر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طرح رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، مساء اليوم السبت، السؤال الخامس من “مسابقة أبو ناصر” التي أطلقها بمناسبة شهر رمضان.

ونشر "آل الشيخ" في تغريدة على حسابه بموقع تويتر قائلا" وحد هذه البلاد التي مساحتها تعادل قارة، وجمع القبائل وأخر الفرسان في القرن العشرين، ولقبه معزي وصقر الجزيرة.. من هو؟".

وقال آل الشيخ أنه يتم اختيار الفائز عشوائيًا 1 صباحًا للفوز بجائزة 20 ألف ريال.. يوميًا، لافتًا إلى أن شروط المشاركة في المسابقة، هي: “الجواب مع اقتباس للتغريدة، متابعة الحساب، المشاركة بالهاشتاق.