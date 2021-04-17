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تركي آل الشيخ يطرح السؤال الخامس في "مسابقة أبو ناصر"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طرح رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، مساء اليوم السبت، السؤال الخامس من “مسابقة أبو ناصر” التي أطلقها بمناسبة شهر رمضان.

ونشر "آل الشيخ" في تغريدة على حسابه بموقع تويتر قائلا" وحد هذه البلاد التي مساحتها تعادل قارة، وجمع القبائل وأخر الفرسان في القرن العشرين، ولقبه معزي وصقر الجزيرة.. من هو؟".

وقال آل الشيخ أنه يتم اختيار الفائز عشوائيًا 1 صباحًا للفوز بجائزة 20 ألف ريال.. يوميًا، لافتًا إلى أن شروط المشاركة في المسابقة، هي: “الجواب مع اقتباس للتغريدة، متابعة الحساب، المشاركة بالهاشتاق.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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