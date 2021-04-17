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الشؤون الإسلامية تغلق 18 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، من إغلاق 18 مسجدا مؤقتاً في 6 مناطق، بعد ثبوت 18 حالة إصابة بفيروس بين صفوف المصلين.

وأوضحت الوزارة أنه بهذا يصل مجموع ما أُغلق خلال 69 يوماً إلى 628 مسجداً، فُتح 598 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله، مبينة أن المساجد المغلقة عشرة بمنطقة القصيم، ومسجدان بالمنطقة الشرقية، ومسجدان بمنطقة الرياض، ومسجدان بمنطقة جازان، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية.

وأضافت الوزارة أنه تم إعادة فتح 8 مساجد، اثنان بمنطقة الرياض، واثنان بمنطقة الحدود الشمالية، واثنان بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بالمنطقة الشرقية، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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