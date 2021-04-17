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شاهد..خداع ممرض لشاب طلب منه توثيق لحظة تلقيه لقاح كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو، خداع أحد الممرضين لشاب أثناء إعطائه جرعة لقاح .

وبدا في الفيديو، الشاب يطلب من الممرض توثيق لحظة تلقيه لقاح "فايزر"المضاد لفيروس كورونا،

وأرسل الفيديو لوالده وعندما شاهده الأخير تبين أن الممرض لم يقم بتفريغ الأبرة.

وأحدث المقطع ضجة بين متداوليه بسبب موقف الممرض الذي وصفوه بالغريب؛ لأنه لم يقم بتفريغ إبرة اللقاح في ذراع المراجع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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