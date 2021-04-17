شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..خداع ممرض لشاب طلب منه توثيق لحظة تلقيه لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو، خداع أحد الممرضين لشاب أثناء إعطائه جرعة لقاح فيروس كورونا المستجد

وبدا في الفيديو، الشاب يطلب من الممرض توثيق لحظة تلقيه لقاح "فايزر"المضاد لفيروس كورونا،

وأرسل الفيديو لوالده وعندما شاهده الأخير تبين أن الممرض لم يقم بتفريغ الأبرة.

وأحدث المقطع ضجة بين متداوليه بسبب موقف الممرض الذي وصفوه بالغريب؛ لأنه لم يقم بتفريغ إبرة اللقاح في ذراع المراجع.