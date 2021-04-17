شكرا لمتابعة خبر عن المطلق للمرابطين على الحدود: بقاؤكم في الجبهة أفضل من صلاتنا 50 سنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، رسالة لجنود للمرابطين على الحدود، قائلا:"بقاؤكم في الجبهة أفضل من صلاتنا 50 سنة".

وكان عبدالله المطلق، قال إن المرأة التي تبقى بالمطبخ لإعداد الطعام في رمضان، أكثر أجرًا من زوجها الذي يظل يقرأ القرآن في المسجد.

وأضاف خلال توجيه إلى النساء اللاتي تبقى في المطبخ لتجهيز الطعام في شهر رمضان، أن الرسول ﷺ قال لرجل يظل يدرس في المسجد إن أخاه الذي يذهب للعمل أفضل منه.