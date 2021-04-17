شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخثلان يجيب "هل جهاز الأكسجين يفسد الصيام؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، حكم أستخدام جهاز الأكسجين أثناء الصيام.

وقال الخثلان إنه لا بأس في ذلك أثناء الصيام، ولا يفسده، لأنه يذهب لمجرى النفس والرئتين، وليس للجهاز الهضمي، وإن كان هناك شيء ينفذ للمعدة إلا أنه يسير يعفى عنه، وأنه مثلما يتمضمض الصائم، وتختلط ملوحة الماء بريقه ويبتلعه، وهو يعفى عنه بالإجماع.

وأشار الخثلان إلى أن ما ينفذ من الأكسجين أو بخاخ الربو، نسبة يسيرة أقل من النسبة التي تكون مع ملوحة الماء ويبتلعها الصائم، ويعفى عن ذلك بالإجماع، فلا بأس باستخدام الصائم لجهاز الأكسجين وكذلك استخدام بخاخ الربو.

جاء ذلك ردا على سؤال تلقاه الخثلان بشأن حكم استخدام جهاز الأكسجين لامرأة مسنة تحتاجه إذا انخفض لديها أثناء الصيام.