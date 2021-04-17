شكرا لمتابعة خبر عن مهارة طبيب سعودي تنقذ سبعينية من الشلل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ريم عبدالعزير (صدى):

تمكن فريق طبي متخصص بجراحة العمود الفقري بمستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة بمنطقة عسير. وبإشراف الدكتور صالح عبدالرحمن الخبتي الغامدي .

من أنقاذ مواطنة سبعينية من الشلل

بعد تعرضها لعده إصابات بالعمود الفقري مما أدى إلى الضغط على الحبل الشوكي .حيث تسبب ذلك في عدم ممارسة حياتها الطبيعة لمدة سنة.

حيث تحدثت أبنتها شهد الهلالي عن معاناة والدتها .

قائله بأنها عانت خلال الفترة الماضية من وضع صحي سيء خاصة في ظل عدم التدخل الجراحي لخطورة العملية على صحة والدتها .الى ان تدخل سيدي سمو ولي العهدصاحب السمو الملكي الأميرمحمد بن سلمان بن عبدالعزبز حفظه الله.

والذي اصدر قراره بالتكفل بعلاج المريضة على نفقته الخاصة حيث نجح الفريق الطبي بجراحة العمود الفقري. للتدخل الجراحي.

تحت إشراف المشرف العام على مستشفى الملك عبدالله ببيشة رئيس قسم وحدة العظام وجراحة العمود الفقري الدكتور صالح الخبتي ومساعده الدكتور أحمد مصطفى باجراء العملية.

والتي استغرقت 10 ساعات وشهدت ثلاث مراحل كانت كالتالي: -

استئصال الفقرة الثانية عشرة الصدرية.وزراعة فقرة صناعية.

وتثبيت العمود الفقري بواسطة مسامير اسمنتية وقضبان.

وتكللت جميعها ولله الحمد بالنجاح.

وخرجت بعدها المريضة الى وحدة العناية المركزة ومن ثم الى قسم التنويم بجراحة النساء .

وعبرت أبنه المريضه عن شكرها للدكتور الخبتي على مهارته وبراعته.

والفريق المشارك سائله المولى عز وجل ان يكتب لهم الآجر والثواب على ما قدموه تجاه والدتها اثناء مرورها بهذه الازمة الصحية .

كما رفعت المريضة وأبنتها أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وفقه الله وسمو امير منطقة عسير.

صاحب السمو الملكي الامير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ومعالي وزير الصحة .

واختتمت أبنه المريضة حديثها بحمد الله على تواجد كفاءات متميزة مثل الدكتور صالح الخبتي.معبرة عن عميق شكرها وامتنانها لما قام به تجاه والدتها .والفريق الطبي المساعد له.