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‏قال رسول الله ﷺ:

‏(من أراد أن تُستجاب دعوته وتكشف كربته، فليفرّج عن معسر).

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*خطوات التبرع بسيطة جداً بمنصة إحسان*

▫️ تدخلون الرابط: https://ehsan.sa

▫️ تحددون مبلغ التبرع

▫️ تبرع الآن

▫️ بعدها تحددون طريقة الدفع سواء أبل باي أو بطاقة مدى أو فيزا.

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ولعل مساهمتك تكون سبب في دخولك الجنة لتفريج كربة مسلم

*” منصة إحسان منصة حكومية رسمية تذهب التبرعات مباشرة للمحتاجين “* ????

(وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ).

في الأمس كان الامير محمد بن سلمان رغم كل أشغاله وأعماله يشرف على الحملة الوطنية للعمل الخيري بمنظومة إحسان التقنية، والتي بهرت العالم بكونها أكبر منصة عمل خيري تقني بالعالم على الإطلاق، مسخرًا كل الإمكانيات في التحول الرقمي لتحويل الصدقات والزكاة لمستحقيها، وبلجنة إشرافية من كافة الجهات الحكومية ذات الصلة لضمان ذهاب الأموال لمستحقيها، بعد أن أمضينا عقودًا يستغل طيبتنا خبثاء الأنفس بجمع التبرعات لأغراضهم الخاصة أو تمويل الجماعات المشبوهة وغيرها، وبشفافية وموثوقية عالية تجعل المتبرع يعرف إلى أين ذهب تبرعه ومن استفاد منه، مع إعطاء الأولوية للداخل السعودي إستجابة لقوله تعالى (والأقربون أولى بالمعروف)، وذلك لأول مرة بعد أن كانت حملاتنا الخارجية موجهة للخارج، محتسبًا الأجر من الله سبحانه وتعالى في أول جمعة من رمضان المبارك، فأكرمه الله على نيته بأكبر عملية تبرع خيري بتاريخ العمليات الإغاثية السعودية بتبرعات وصلت لربع مليار ريال خلال اربع ساعات فقط، ورزقه الله بفضله وكرمه بعدها بساعات معدودة بمولود ذكر أسماه عبدالعزيز، وندعو الله بأسمائه الحسنى واسمه الأعظم أن تكون ولادته في هذا اليوم المبارك إشارة وفأل خير لمستقبله بخدمة دينه ووطنه، وجعله الله قرة عين لوالديه، اللهم وفق عبدك محمد بن سلمان لما تحب وترضى وانصره على عدوه وحقق له مرتجاه في بناء وطنه، اللهم اننا نحبه فأحبه يا الله، والناس شهودك على أرضك يارب العرش العظيم.

تبرعوا لمنصة إحسان كتب الله أجركم والدال على الخير كفاعله عبر الرابط الإلكتروني ehsan.sa ودامت راية الخير والعز خفاقة بإذن الله في مملكتنا الخير والعز ????????.

