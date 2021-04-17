الخطوط السعودية تسأل: جهزتوا الشنط؟.. وتفاعل كبير حول موعد عودة السفر للخارج

لاقت حملة «جهزتوا الشنط؟»، التي أطلقتها الخطوط السعودية، اليوم السبت، تجاوبًا واسعًا من جانب المواطنين والمقيمين، فيما تساءل كثيرون حول جرعات "كورونا" المسموح بسفر أصحابها.

وتفاعلاً مع هذه الحملة، أكد متابعو حساب "الخطوط السعودية" على "تويتر" جاهزيتهم للسفر، ولكنهم في انتظار تعليمات وقرارات السماح لهم بالسفر، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا المستجد".

وجاء التفاعل مع حملة "جهزتوا الشنط" على النحو التالي، حيث قالت ميساء الشامخ "جاهزين"، بينما علق "الجهبذ" بالقول: "محصّن جرعة أولى.. هل يمكن أسافر". في حين تساءل "عزيز": اللي محصّن جرعة واحدة يجهزها ولا".

وقال وافي بن عبد الله: "أجيبها لكم من الحين"، فيما قال بندر العجمي: "إذا تأكد الخبر؛ راح أعمل جائزة للمتابعين باختيار عشوائي.. تذكرة سفر لبريطانيا ذهاب وعودة على الخطوط السعودية، ودراسة إنجليزي في معهد متميز ٤ أسابيع".

وعلق سامر السلمي، قائلاً: جاهزة (الشنطة) بس خفضوا الأسعار.. أحجز أول واحد ع جاكرتا".

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