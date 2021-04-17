«الأرصاد» عن طقس الأحد: أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد على بعض المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية الأحوال الجوية ليوم الأحد، لافتًا إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على 4 مناطق.

وقال مركز الأرصاد في بيان: بمشيئة الله تعالى؛ سماء غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة؛ في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة).

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، ذكر "الوطني للأرصاد" أن الرياح السطحية ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة بين 16-38 كم/ساعة، تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، مع ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف، يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب.

وعلى الخليج العربي ستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة بين 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الأحد:

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