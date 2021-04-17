بعد هجرها من قبل الصغيرات.. إقبال كبير من الفتيات على الجلابيات التراثية بعرعر

عادت الجلابيات التراثية النسائية بعرعر في شهر رمضان المبارك، وأصبحت محل أنظار الفتيات الصغيرات، حيث كان يقتصر ارتداؤها في السابق على النساء الكبيرات.

ورصدت (واس) الحركة الشرائية في أسواق مدينة عرعر على الجلابيات، فيما أكدت صاحبات محلات الجلابيات بعرعر أن هناك إقبالًا على شراء الجلابيات والفساتين التراثية وخاصة الفساتين التراثية للأطفال.

وتختلف أنواع الجلابيات التراثية، فمنها ذات اللون الواحد المطرزة وهناك ذات اللونين المدمجين مع بعضهما.

اقرأ أيضًا:

«فُرجت»: 3 منصات للتحقق من فواتير المحكومين بقضايا غير جنائية

أكثر من 900 جولة لمراقبة التزام المنشآت التجارية في نجران