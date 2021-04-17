«المرور»: ضبط 2439 مركبة مخالفة.. وقف أصحابها في أماكن ذوي الإعاقة

أعلن المرور السعودي، اليوم السبت، ضبط 2439 مركبة مخالفة، ضمن الحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال المرور السعودي، في بيان، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة 2439 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأهاب "المرور السعودي" بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

اقرأ أيضًا:

إطلاق النسخة الإلكترونية من رخصة القيادة عبر «أبشر أفراد» و«توكلنا»