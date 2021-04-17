أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة إغلاق طريق الهدا في الاتجاهين بشكل مؤقت بسبب هطول الأمطار.

وتأثرت محافظة الطائف بهطول أمطار غزيرة وبردا شديدًا لأول مرة، فيما تابع محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، ميدانيًّا الحالة ووقف على مجرياتها، متابعًا المواقع الأكثر تأثرًا بالأمطار، بتواجد من أمين الطائف المهندس دكتور أحمد القثامي، ومدير الدفاع المدني العميد هاني الزرقي.

ونجحت أمانة الطائف في التعامل مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة، من خلال نشرها لفرق الطوارئ والفرق الميدانية المكونة من آليات وفرق راجلة ومعدات للشفط وآليات متنوعة.