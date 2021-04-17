100 موظف لمتابعة توزيع 25 ألف وجبة إفطار في المسجد الحرام

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم السبت، تجنيد أكثر من ١٠٠ موظف للإشراف ومتابعة توزيع أكثر من ٢٥ ألف وجبة إفطار في ساحات المسجد الحرام.

صرح بذلك مدير إدارة الساحات بالمسجد الحرام أحمد المقاطي، مشيرًا إلى أن الإدارة اعتمدت خطتها التشغيلية لموسم شهر رمضان، وتم تجنيد أكثر من ١٠٠ موظف للإشراف، ومتابعة توزيع أكثر من ٢٥ ألف وجبة إفطار في ساحات المسجد الحرام.

ولفت المقاطي إلى أن «العمل في مجال إفطار الصائمين يأتي تكامليًّا مع لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة لتنظيم الإطعام الخيري، بما يتناسب مع شرف المكان والزمان، والإشراف والمتابعة على تقديم وجبات صحية وآمنة وفقًا للإجراءات الاحترازية».

وأضاف المقاطي أن «عمليات تحديد مواقع إفطار الصائمين في ساحات المسجد الحرام تكون بالتنسيق مع الجهات الأمنية في التوسعة السعودية الثالثة (الساحات الشمالية) ويراعي فيها الممرات وسعتها؛ من حيث مرور المشاة وعربات الخدمات وذوي الاحتياجات الخاصة، وفصل مواقع الرجال عن النساء».

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