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مدينة جواثا بالشرقية تتزين بأكبر هلال بطول 600 متر مربع

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الرياض - محمد عبدالله - يحاكي التطور السياحي بمحافظة الأحساء

تزينت مدينة جواثا السياحية في محافظة الأحساء، مع بداية شهر رمضان المبارك هذا العام، بأكبر هلال بالمنطقة الشرقية، يبلغ طوله 600 متر وحوله نجوم وفوانيس مضيئة بجميع ممرات ومرافق المدينة.

وأوضح مدير الفعاليات في مدينة جواثا حسين أمين أن وضع أكبر هلال على مستوى المنطقة الشرقية؛ يهدف إلى محاكاة التطور السياحي الذي تشهده محافظة الأحساء وتصنيفها كعاصمة السياحة العربية، إضافة إلى أن المدينة تمثل أحد المعالم السياحية والواجهات الحضارية التي تتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأضاف أن مدينة جواثا احتضنت أكبر خريطة للمملكة المكونة من 500 ألف زهرة، وذلك في مهرجان كرنفال الزهور الذي نظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء.

وتضم مدينة جواثا مسجد جواثا التاريخي، وعددًا من الممرات المائية وممشى لمزاولة المشي، وعددًا من المرافق والحدائق العامة التي تعطي انعكاساً إيجابياً لمرتادي المدينة من أهالي وزوار محافظة الأحساء، وسط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المرتبطة بفيروس .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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