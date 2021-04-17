النمر: احتجاز المرضى أو الجثث مقابل مبالغ مالية مخالفة يجب الإبلاغ عنها

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أنه لا يحق لأي مستشفى أو مستوصف احتجاز المرضى أو المواليد أو جثث المتوفَين مقابل مستحقات مالية عليهم.

وعبر حسابه على «تويتر»، قال النمر: لا يحق لأي مستوصف أو مستشفى خاص الاحتفاظ بأصل الأوراق الثبوتية أو احتجاز المرضى أو المواليد أو جثث المتوفَين مقابل مستحقات مالية عليهم، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات من جانب المستشفيات، تعد «مخالفة يجب الإبلاغ عنها على ٩٣٧».

وفي سياق منفصل، نصح النمر، مرضى الضغط بالابتعاد عن المخللات «الطرشي»، مشيرًا إلى أنها «تحتوي على تركيز عال من ملح الصوديوم الذي يرفع الضغط، فمثلاً100جم من مخلل الخيار تحتوي على2.143 جم صوديوم، وهذا أكثر من المسموح به يومياً للشخص السليم».

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