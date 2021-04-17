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تعقيم صحن المطاف بآلات متطورة

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وفرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين وسائل تعقيم لصحن المطاف بآلات حديثة متطورة يوميًا قبل صلاة المغرب، كما قامت، ممثلة في الإدارة العامة للمشاريع، بتجهيز أنظمة إضافية تعمل على تلطيف أجواء مبنى المطاف خلال فترة الموسم باستخدام (32) وحدة مناولة هواء (5500) طن تبريدي من شيلرات أجياد؛ بحيث تتيح تلك الأنظمة تلطيف الهواء بعدة مناطق بمبنى المطاف، ومنها دور الصحن والدور الأول، والأول ميزانين، تأكيدا على جاهزية وأهلية المناطق والمساحات المخصصة لمرتادي بيت الله الحرام، مما يمكنهم من إقامة شعائرهم الدينية خلال الشهر الفضيل.

وأوضح وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية، المهندس سلطان بن عاطي القرشي، أن ما تقوم به الرئاسة من رفع لمستوى الخدمات وإتمام التجهيزات الهندسية اللازمة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بهدف توفير بيئة تعبدية ملائمة لمرتادي بيت الله الحرام، بما يواكب مشروعات التوسعة التي يشهدها المسجد الحرام، ويعكس حرص الدولة لإثراء التجربة الروحانية المتكاملة.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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