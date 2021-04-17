تعقيم صحن المطاف بآلات متطورة

وأوضح وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية، المهندس سلطان بن عاطي القرشي، أن ما تقوم به الرئاسة من رفع لمستوى الخدمات وإتمام التجهيزات الهندسية اللازمة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بهدف توفير بيئة تعبدية ملائمة لمرتادي بيت الله الحرام، بما يواكب مشروعات التوسعة التي يشهدها المسجد الحرام، ويعكس حرص الدولة لإثراء التجربة الروحانية المتكاملة.
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