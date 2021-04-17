السعودية اليوم / الجزائر تسجل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



الجزائر 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واس

سجلت الجزائر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, 163 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها اليوم، إلى أنه بلغ عدد إجمالي حالات الوفاة 3152, فيما بلغ عدد إجمالي حالات الشفاء 82286.

// انتهى //

22:37ت م

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الجزائر 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, 163 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 119486.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها اليوم، إلى أنه بلغ عدد إجمالي حالات الوفاة 3152, فيما بلغ عدد إجمالي حالات الشفاء 82286.// انتهى //22:37ت م0135

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