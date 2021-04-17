السعودية اليوم / "الشؤون الإسلامية" تغلق 18 مسجدا مؤقتاً وتعيد فتح 8 مساجد في 6 مناطق



الرياض 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واس

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 18 مسجدا مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 18 حالة إصابة بفيروس

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة عشرة بمنطقة القصيم رُصد عشر حالات إصابة بها، ومسجدين بالمنطقة الشرقية جرى رصد حالتي إصابة بها ،ومسجدين بمنطقة الرياض رُصد بها حالتا إصابة، ومسجدين بمنطقة جازان رُصد بها حالتا إصابة، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية بمعدل إصابة لكل مسجد.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 8 مساجد اثنين بمنطقة الرياض واثنين بمنطقة الحدود الشمالية واثنين بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بالمنطقة الشرقية وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأهابت الوزارة في ختام بيانها اليومي بالمصلين ومنسوبي المساجد بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكِمَامَة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم، كما دعت الجميع في حال رصد أي مخالفات أو تقصير أو تراخٍ في تطبيق الاحترازات إلى التواصل مع مركز خدمات المستفيدين على الرقم 1933 للإبلاغ ،مقدمة شكرها لكل المتعاونيين في الحفاظ على سلامة وصحة المصلين.

// انتهى //

22:06ت م

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الرياض 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واسأغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 18 مسجدا مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 18 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أُغلق خلال 69 يوماً 628 مسجداً ، فُتح 598 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة عشرة بمنطقة القصيم رُصد عشر حالات إصابة بها، ومسجدين بالمنطقة الشرقية جرى رصد حالتي إصابة بها ،ومسجدين بمنطقة الرياض رُصد بها حالتا إصابة، ومسجدين بمنطقة جازان رُصد بها حالتا إصابة، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية بمعدل إصابة لكل مسجد.وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 8 مساجد اثنين بمنطقة الرياض واثنين بمنطقة الحدود الشمالية واثنين بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بالمنطقة الشرقية وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.وأهابت الوزارة في ختام بيانها اليومي بالمصلين ومنسوبي المساجد بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكِمَامَة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم، كما دعت الجميع في حال رصد أي مخالفات أو تقصير أو تراخٍ في تطبيق الاحترازات إلى التواصل مع مركز خدمات المستفيدين على الرقم 1933 للإبلاغ ،مقدمة شكرها لكل المتعاونيين في الحفاظ على سلامة وصحة المصلين.// انتهى //22:06ت م0133

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