ثقافي / الجلابيات التراثية بعرعر تشهد إقبالا في رمضان المبارك



عرعر 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واس

عادت الجلابيات التراثية النسائية بعرعر في شهر رمضان المبارك، وأصبحت محل أنظار الفتيات الصغيرات، حيث كان يقتصر ارتداؤها في السابق على النساء الكبيرات.

" واس" رصدت الحركة الشرائية في أسواق مدينة عرعر على الجلابيات، فيما أكدت صاحبات محلات الجلابيات بعرعر أن هناك إقبالا على شراء الجلابيات والفساتين التراثية وخاصة الفساتين التراثية للأطفال، حيث تختلف أنواع الجلابيات فمنها ذات اللون الواحد المطرزة وهناك ذات اللونين المدمجين مع بعضهما.

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20:41ت م

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