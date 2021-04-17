السعودية اليوم / رمضان يرفع مبيعات الألبان ومشتقاتها بالحدود الشمالية



رفحاء 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واس

رصدت عدسة "واس" خلال جولة ميدانية اليوم, الحركة النشطة من قبل الأهالي بشراء الألبان الطازجة ومشتقاتها في أسواق منطقة الحدود الشمالية، وارتفاع المبيعات في هذا الشهر مقارنة ببقية فترات العام.

وأكدت عدد من شركات الألبان ارتفاع المبيعات في شهر رمضان المبارك، وأنها تقوم على مدار الساعة بمراجعة المخزون الموجود في الأسواق، وتعمل على زيادته باستمرار، مع تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية التي تبذلها الجهات الحكومية كافة لحماية المواطنين والمقيمين من انتشار جائحة فايروس (كوفيد-19)، ولضمان توفير المنتجات الغذائية من الألبان الطازجة ومشتقاتها للمستهلك بجودة عالية وبشكل يومي وبالأسعار المناسبة.

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20:40ت م

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