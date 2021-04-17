السعودية اليوم / أكثر من 110 آلاف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الثاني بتعليم الطائف غدا



الطائف 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واس

يبدأ غدًا الأحد أكثر من 110 آلاف طالب وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية بالطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًا "تربه والخرمة ورنية والمويه وميسان" اختباراتهم لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 1442هـ عبر قاعاتهم الافتراضية عن بعد بمنصة مدرستي.

وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي جاهزية المدارس الحكومية والأهلية لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني, وأهمية تشكيل لجان الرصد واستخراج النتائج ولجنة الاختبارات بالمدرسة من خلال قادة وقائدات المدارس.

وأضاف أنه جرى التأكيد على المعلمين والمعلمات بتخصيص 5 دقايق لتهيئتهم للتعريف بآلية وطريقة أداء الاختبار عبر

// انتهى //

20:38ت م

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الطائف 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واسيبدأ غدًا الأحد أكثر من 110 آلاف طالب وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية بالطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًا "تربه والخرمة ورنية والمويه وميسان" اختباراتهم لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 1442هـ عبر قاعاتهم الافتراضية عن بعد بمنصة مدرستي.وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي جاهزية المدارس الحكومية والأهلية لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني, وأهمية تشكيل لجان الرصد واستخراج النتائج ولجنة الاختبارات بالمدرسة من خلال قادة وقائدات المدارس.وأضاف أنه جرى التأكيد على المعلمين والمعلمات بتخصيص 5 دقايق لتهيئتهم للتعريف بآلية وطريقة أداء الاختبار عبر منصة مدرستي ، لافتًا الانتباه إلى أهمية مواصلة واستمرارية الجهود لمديري ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات عن بعد ومتابعتهم الاختبارات أولا بأول وفق خطة معدة, والرفع بتقارير يومية, ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات.// انتهى //20:38ت م0124

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