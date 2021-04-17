شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مسابقة الملك سلمان للقرآن عبر «سناب شات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للمسابقة المحلية والدولية في نقل وتغطية فعاليات المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثانية والعشرين، وذلك عبر حساب الأمانة في تطبيق "سناب شات", ويأتي ذلك بتوجيهات الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مواكبة للإعلام الجديد والتقنية الحديثة.

يذكر أن المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، ويشارك في دورتها الثانية والعشرين 131 متسابقا ومتسابقة من مختلف مناطق المملكة, وانطلقت التصفيات النهائية الأحد الماضي افتراضيا وتستمر حتى اليوم السبت الخامس من شهر رمضان المبارك ويتجاوز مجموع الجوائز أكثر من ثلاثة ملايين ريال.