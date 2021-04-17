شكرا لقرائتكم خبر عن اثنان بالشرقية.. إغلاق 18 مسجدًا مؤقتاً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 18 مسجدا مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 18 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أُغلق خلال 69 يوماً 628 مسجداً ، فُتح 598 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة عشرة بمنطقة القصيم رُصد عشر حالات إصابة بها، ومسجدين بالمنطقة الشرقية جرى رصد حالتي إصابة بها، ومسجدين بمنطقة الرياض رُصد بها حالتا إصابة، ومسجدين بمنطقة جازان رُصد بها حالتا إصابة، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية بمعدل إصابة لكل مسجد.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 8 مساجد اثنين بمنطقة الرياض واثنين بمنطقة الحدود الشمالية واثنين بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بالمنطقة الشرقية وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.