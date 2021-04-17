شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحقق في مقطع «الحقنة الفارغة»: النتيجة خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مصدر مطلع في وزارة الصحة، أن الوزارة تتحق من صحة مقطع مرئي، يزعم حقن أحد المستفيدين في مركز لقاح كورونا بـ«حقنة فارغة».

وقال المصدر، إن الجرعة لا يمكن إعادتها إلى العبوة، بعد سحبها، كما أنه لا يمكن إعادة بيعها، لأنه لم يتم السماح بالاستخدام التجاري للقاح في كافة المنشآت الصحية "الحكومية والخاصة". ولفت إلى أنه سيصدر توضيح من الوزارة خلال الساعات المقبلة.

وكان مغردون تداولوا مقطع يزعم ذهاب شاب لأخذ لقاح فايزر، وطلب التصوير، وبعد إرسال الفيديو لوالده اتضح بأنه لم يقم بتفريغ الإبرة، فتم رفع شكوى لوزارة الصحة وبعد التحقيقات تبين أن الممرض لم يقم بإعطاء الجرعة لكل من مر عليه، فكان يأخذ الجرعات لبيعها وفق ما هو متداول.