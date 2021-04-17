الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-17

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أظهر مقطع فيديو دعاء الشيخ ماهر المعيقلي من المسجد الحرام ليلة 6 رمضان.

أوضحت وزارة الحج والعمرة، خطوات إصدار تصاريح العمرة والزيارة والصلاة على تطبيق توكلنا.

وقالت الوزارة: إنه ابتداءً من تاريخ 1 رمضان 1442هـ، ستُمنح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي، للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق توكلنا لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو محصن أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

ويتيح تطبيق توكلنا إصدار تصريح أداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والصلاة في الروضة الشريفة، وزيارة قبر الرسول- صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه- رضوان الله عليهما- بخطوات يسيرة وسهلة.

خطوات إصدار تصريح الصلاة والزيارة:

وأوضح حساب التطبيق على “تويتر” طريقة إصدار تصريح الصلاة في المسجد الحرام أو الروضة الشريفة كالتالي:

1- الدخول إلى الخدمات (اضغط على إصدار التصاريح من خدمات الحج والعمرة).

2- حدد تصريح الصلاة في المسجد الحرام أو الروضة الشريفة.

3- اكتب اسمك أو اسم التابع أو المكفول أو المرافق.

4- تحديد التاريخ والوقت والصلاة.

5- تحديد نقطة الدخول ومدينة القدوم (اختر الموافقة على الإقرار) ثم استعراض التصريح.

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