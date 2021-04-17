توقعات بطقس غير مستقر غدًا: أمطار وبرد مع غبار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الأحد.

طقس الأحد:

وتوقع المركز أن تكون السماء غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة).

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة وعلى أجزاء من مناطق (حائل، القصيم، الرياض).

ويستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي (الجوف، تبوك)، تمتد إلى أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

شارك الخبر