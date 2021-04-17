إغلاق 18 مسجدًا بعد ثبوت 18 حالة كورونا بين المصلين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 18 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطق، بعد ثبوت 18 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 69 يومًا 628 مسجدًا، تم فتح 598 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

فتح المساجد بعد التعقيم:

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة عشرة بمنطقة القصيم تم رصد عشر حالات إصابة بها، ومسجدان بمنطقة الشرقية تم رصد حالتي إصابة بها، ومسجدان بمنطقة الرياض تم رصد حالتي إصابة بها، ومسجدان بمنطقة جازان تم رصد حالتي إصابة بها، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية بمعدل إصابة لكل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 8 مساجد؛ اثنان بمنطقة الرياض، واثنان بمنطقة الحدود الشمالية، واثنان بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة الشرقية، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

تطبيق إجراءات مكافحة كورونا في المساجد:

وأهابت الوزارة في ختام بيانها اليومي بالمصلين ومنسوبي المساجد بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم، كما دعت الجميع في حال رصد أي مخالفات أو تقصير أو تراخٍ في تطبيق الاحترازات بالتواصل مع مركز خدمات المستفيدين على الرقم 1933 للإبلاغ، مقدمة شكرها لكل المتعاونين في الحفاظ على سلامة وصحة المصلين.

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