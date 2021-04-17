إغلاق طريق الهدا في الاتجاهين بسبب الأمطار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-17

متابعات الخليج 365 - الطائف

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، إغلاق طريق الهدا في الاتجاهين بشكل مؤقت بسبب هطول الأمطار.

جاء ذلك بحسب تغريدة من إمارة مكة المكرمة على حسابها الرسمي بموقع تويتر.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة وعلى أجزاء من مناطق(حائل، القصيم، الرياض).

ويستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي (الجوف، تبوك)، تمتد إلى أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.



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