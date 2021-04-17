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النجل الأصغر للأمير محمد بن سلمان “”عبدالعزيز”” بن محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود, و التهاني من المقربين تغزو وسائل التواصل

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غرد الأمير السعودي سعود بن سلمان اليوم السبت تغريدة على حسابه الشخصي في تويتر, تغريدة يهمئ فيها أخية و الي العهد السعودي , إثر تلقيه نبأ قدوم مولود جديد لــ الأسرة الحاكمة في حيق رزق المير محمد بن سلمان بــ طفله الخامس و الذي حمل اسم الملك المؤسس عبد العزيز بن سعود تيمناً به.

النجل الأصغر للأمير محمد بن سلمان

و كذلك غرد المير محمد بن سلطان آل سعود على حسابه في تويتر, مهنئاً بــ قدوم المولود الجديد حيث قال: “رزق سمو ولي العهد محمد سلمان بمولود جديد اسماه عبدالعزيز, جعله الله من مواليد السعاد”.

النجل الأصغر للأمير محمد بن سلمان

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وفي سياق متصل أعرب تركي آل الشيخ  عن خالص تبريكاته لــ المير محمد بن سلمان بــ مناسبة قدوم المولود الجديد و أرفق تغريدته بــ الدعاء للطفل و لــ ذويه.

النجل الأصغر للأمير محمد بن سلمان

تركي آل الشيخ يهنئ المير محمد بن سلمان بــ قدوم طفله عبدالعزيز بن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

الجدير بــ الذكر أن الأمير محمدبن سلمان كان قد عقد قرانه على ابنة عمه سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز آل سعود, و له منها خمسة أطفال هم: سلمان و مشهور و فهدة و نورة و أخرهمكان عبدالعزيز.

هذه هي ابرز التهاني و التبريكات التي تصدرت موقع تويتر, حيث رصد موقع نجوم مصرية عشرات الآلاف من عمليات البحث عن المولود الجديد الذي رزق به الأمير محمد بن سلمان.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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