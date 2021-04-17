النجل الأصغر للأمير محمد بن سلمان “”عبدالعزيز”” بن محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود, و التهاني من المقربين تغزو وسائل التواصل

غرد الأمير السعودي سعود بن سلمان اليوم السبت تغريدة على حسابه الشخصي في تويتر, تغريدة يهمئ فيها أخية و الي العهد السعودي محمد بن سلمان, إثر تلقيه نبأ قدوم مولود جديد لــ الأسرة الحاكمة في السعودية حيق رزق المير محمد بن سلمان بــ طفله الخامس و الذي حمل اسم الملك المؤسس عبد العزيز بن سعود تيمناً به.

و كذلك غرد المير محمد بن سلطان آل سعود على حسابه في تويتر, مهنئاً بــ قدوم المولود الجديد حيث قال: “رزق سمو ولي العهد محمد سلمان بمولود جديد اسماه عبدالعزيز, جعله الله من مواليد السعاد”.

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وفي سياق متصل أعرب تركي آل الشيخ عن خالص تبريكاته لــ المير محمد بن سلمان بــ مناسبة قدوم المولود الجديد و أرفق تغريدته بــ الدعاء للطفل و لــ ذويه.

الجدير بــ الذكر أن الأمير محمدبن سلمان ولي العهد السعودي كان قد عقد قرانه على ابنة عمه سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز آل سعود, و له منها خمسة أطفال هم: سلمان و مشهور و فهدة و نورة و أخرهمكان عبدالعزيز.

هذه هي ابرز التهاني و التبريكات التي تصدرت موقع تويتر, حيث رصد موقع نجوم مصرية عشرات الآلاف من عمليات البحث عن المولود الجديد الذي رزق به الأمير محمد بن سلمان.