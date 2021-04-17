شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط السعودية لـ الخليج 365: جاهزون لتشغيل الرحلات الدولية 5 شوال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف مساعد المدير العام للخطوط السعودية للاتصال خالد بن عبدالقادر طاش لـ«الخليج 365» جاهزية الخطوط السعودية للتشغيل الكامل للرحلات الدولية، في تاريخ 5 شوال 1442 الموافق 17 مايو 2021، وفق ما أعلنت عنه الهيئة العامة للطيران المدني في وقت سابق.

وأوضح المسؤول في الخطوط السعودية، رداً على استفسار "الخليج 365" حول تغريدة نشرتها الخطوط السعودية عبر حسابها في «تويتر»، أنها تشير إلى موعد رفع القيود الكاملة عن السفر الدولي تحديداً في الخامس من شهر شوال القادم.

ونشرت الخطوط السعودية عبر حسابها في «تويتر» تغريدة قالت فيها «جهزتوا الشنط؟» مرفقة بصورة حقائب سفر، في إشارة مباشرة إلى قرب موعد السماح للسعوديين بالسفر خارجياً بلا قيود، بعد تعليق دام أكثر من عام منذ انتشار جائحة كورونا عالمياً في مارس 2020.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني عدلت موعد السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى الخارج ورفع تعليق رحلات الطيران الدولي بشكل كامل وفتح مطارات المملكة، إلى 5 / 10 / 1442هـ الموافق 2021/05/17.