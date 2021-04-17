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المستشار تركي آل الشيخ يهنىء الأمير محمد بن سلمان بمولوده الجديد

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 17 أبريل 2021

رُزق ، الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، بمولود جديد أسماه عبدالعزيز، على اسم جده مؤسس المملكة العربية .

 

وبدوره، غرد تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، قائلا: أتقدم لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي العهد بأحر التهاني وخالص التبريكات بقدوم مولود لسمو سيدي ولي العهد الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سلمان… جعله الله من مواليد السعادة وأنبته نباتاً حسناً وجعله قرة عين لوالديه“.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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