التمر الهندي يعالج الإمساك ويمنع جفاف الصوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-17

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

من العصائر التي تتزين بها الموائد الرمضانية عصير التمر الهندي، إذ تحرص الأسر على تناوله لفوائده المختلفة على الجسم، ومنها زيادة رطوبة الجسم مما يحميه من التعرض إلى الجفاف، بالإضافة إلى إمداده بالطاقة؛ لاحتوائه على فيتامينات ومعادن هامة منها الكالسيوم والماغنسيوم، بالإضافة إلى أنه يساعد على التخلص من الكسل والخمول الذي يشعر به الصائم.

التمر الهندي ملين ويفيد القلب :

تقول استشارية التغذية الدكتورة عهود سليمان لـ”متابعات الخليج 365“: إن هناك فوائد عديدة لمشروب التمر في رمضان إذ يساعد في علاج مشكلة الإمساك الذي يشكو منه الكثير من الأشخاص في رمضان؛ لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف.

وبالتالي يعمل كملين طبيعي للجهاز الهضمي، كما يفيد صحة القلب إذ يقلل من نسبة الدهون في الدم، ويساعد في السيطرة على معدل ضغط الدم لاحتوائه على البوتاسيوم، بالإضافة إلى أنه يحتوي على فيتامين سي، والذي يقاوم الشوارد الحرة التي لها دور في الإصابة بالأمراض القلبية، كما يحتوي التمر هندي على مضادات الأكسدة وفيتامين سي المهمين لتقوية المناعة وحماية الجسم من التعرض إلى الأمراض المختلفة وأنواع العدوى.

يقلل امتصاص الكربوهيدرات :

وتابعت قائلة : يساعد عصير التمر الهندي على التقليل من امتصاص الكربوهيدرات، مما ينعكس على تراجع ارتفاع معدل السكر بالدم، ويحسن عملية التمثيل الغذائي، كما يسهم في تنقية الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الأحماض والمعادن والألياف وفيتامين “سي”، بالإضافة إلى ذلك يجدد خلايا الجلد الميتة.

علاج أمراض المعدة:

وخلصت الدكتورة عهود إلى القول: إن الأطباء القدامى قد وصفوا التمر الهندي مشروبًا لعلاج بعض أمراض المعدة والحميات الناشئة عنها، فقال العالم الطبيب أبو بكر الرازي عن التمر الهندي: “عصارة التمر الهندي تقطع العطش لأنها باردة طرية”، في حين قال ابن سينا: إن “التمر الهندي ينفع مع القيء والعطش في الحميات ويقبض المعدة المسترخية من كثرة القيء، يسهل الصفراء والشراب من طبيخه قريب من نصف رطل ينفع الحميات”، بينما قال ابن البيطار: إن “التمر الهندي أجوده الطري الذي يذبل وهو يكسر وهيج الدم، مسهل وينفع من القيء والعطش ويسيل الصفراء وينفع من الحميات وشربته ربع رطل”.



شارك الخبر