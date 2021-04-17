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ماء زمزم يروي عطش الصائمين في المسجد النبوي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-17

ماء زمزم يروي عطش الصائمين في المسجد النبوي

متابعات الخليج 365 - واس

تواصل وكالة شؤون المسجد النبوي تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية في ظل جائحة كورورنا حرصاً على سلامة قاصدي المسجد، ومن هذه الإجراءات توزيع عبوات خاصة بماء زمزم المُبارك على المُصلين والزوار، عوضاً عن حافظات الماء المعمول بها ما قبل الجائحة.
ووثقت عدسة “واس” مشاهد مختلفة لتوزيع ماء زمزم بالمسجد النبوي، ومنها حافظات محمولة على الظهر لتوزيع عبوات ماء زمزم لسُقيا المصلين في المسجد النبوي, ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعمول بها، والتي شملت منع استخدام الأكواب البلاستيكية حفاظاً على سلامة المصلين والزائرين، واستبدال ذلك بتوزيع آلاف عبوات ماء زمزم يومياً على قاصدي المسجد النبوي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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