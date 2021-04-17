هل يجوز تبييت النية لكل يوم من رمضان؟ الشيخ الفوزان يجيب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، حكم تبييت النية في كل ليلة من ليالي رمضان.

وقال الفوزان ردًّا على سؤال بهذا الشأن: إن هناك نيتين؛ نية عامة في بداية الشهر، حيث ينوي الشخص صيام شهر رمضان إيمانًا واحتسابًا، ونية كل ليلة، حيث يجب أن ينوي الشخص عند السحر كل ليلة صيام هذا اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.



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