شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين ريال من البنك الأهلي السعودي للحملة الوطنية للعمل الخيري عبر «إحسان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تبرع البنك الأهلي السعودي بمبلغ 5 مليون ريال لصالح الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر المنصة الوطنية «إحسان»، ويأتي ذلك تماشياً مع دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين واهتمامهم المستمر بالعمل الخيري وتلمس احتياجات المواطنين، وبذل العطاء، والإنفاق في سبل الخير.

وتأتي مساهمة البنك في الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة على منصة «إحسان» ضمن مبادراته لدعم المشاريع التنموية والأعمال الخيرية والإنسانية والمساهمة في تلبية الحاجات الفعلية للفئات المستفيدة، وإيماناً بواجب البنك الوطني واستشعاراً بمسؤوليته المجتمعية تجاه الوطن الغالي، وتماشياً مع الدور العظيم الذي تزخر به بلادنا من مبادرات نوعية تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وثمّن البنك شراكته مع منصة «إحسان» التي قامت بتطويرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بدعمٍ من القيادة الرشيدة، والدور الذي تقوم به منصة «إحسان» من أجل تعظيم أثـر المشـاريع والخدمـات التنمويـة واسـتدامتها، من خلال حلول تقنية متطورة باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي لبناء منظومة فاعلة عبر الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وأيضاً ما تقوم به منصة إحسان لتعزيز دور المملكة الريادي في الأعمال التنموية والخيرية، حيث قدمت المملكة للعالم نموذجا يحتذى به في كيفية تطويع التقنية لرفع المعاناة وتحسين جودة الحياة.

ويسعى البنك الأهلي السعودي إلى لعب دور محوري فاعل في العمل الخيري والإنساني، وتحقيق التكافل الاجتماعي من خلال تصميم وتبني البرامج المبتكرة التي تلبي احتياجات المجتمع، عبر العديد من البرامج النوعية تحت مظلة برامج البنك للمسؤولية المجتمعية «أهالينا».

وتهدف الحملة الوطنية للعمل الخيري التي ستتواصل طوال شهر رمضان المبارك، إلى التعريف بدور منصة «إحسان» في تعزيز قيم العمل الخيري لأفراد المجتمع، من خلال الحث والتشجيع على التبرع، وتفعيل الدور التكاملي لـ «سدايا» مع الجهات الحكومية المختلفة ومختلف القطاعات الحكومية، وتمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص والمساهمة في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي.