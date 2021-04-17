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بالفيديو.. أسباب إغلاق حراج السيارات في معارض جدة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

قال عبدالعزيز غوث نائب رئيس بلدية الجنوب الفرعية أن سبب إغلاق حراج السيارات في معارض جدة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وغياب التباعد الجسدي.

وأوضح غوث أن الجولات الرقابية لأمانة جدة وبلدية الجنوب لاحظت وجود تكدس وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية فقامت بإغلاق الحراج بالكامل لحين تطبيق الاشتراطات المطلوبة للحد من انتشار فيروس .

وأضاف أن أبرز المخالفات التي يتم رصدها في معارض السيارات ات البعض لم يلتزم بلبس الكمامة بالطريقة الصحيحة وعدم تطبيق البروتوكول الخاصة للحد من فبروس كورونا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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